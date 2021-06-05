الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 05 يونيو 2021

عمولات

اشتكى قارئ من مطالبة الشركة العقارية التي تدير المبنى الذي يسكنه في دبي، برسوم عند تجديد الإيجار، على الرغم من عدم وجود مبررات حقيقية لتلك الرسوم، ما اعتبرها محاولة للحصول على عمولات سنوية لزيادة دخل الشركة على حساب المستأجرين.

تأخير

دعا قارئ إلى اعتماد تحديث تسجيل البيانات الشخصية لمتعاملي البنوك وشركتي تشغيل خدمات الاتصالات «اتصالات»، و«دو»، باستخدام الإقامة المجدّدة بجوازات السفر، تجنباً لقطع وإيقاف الخدمات حال تأخير إصدار بطاقات الهوية.

مراكز

استغرب مرتادون لمراكز تجري فحوص «كوفيد-19» في عجمان من طلب موظفي بعض المراكز، أخيراً، صورة من عقد الإيجار تثبت أن المتعامل من سكان الإمارة، ما يصعّب من إجراءات إتمام الفحوص.

إغلاق

تعرّض سائقون يقطنون في منطقة «نخلة جميرا» لأزمة سير خانقة قبل أيام، بسبب إغلاق مفاجئ للشركة المطورة الطريق بين «أتلانتس» ومنطقة نخيل مول. وقالوا إنهم اضطروا إلى الانتظار بمركباتهم نحو ساعتين للانتهاء من أعمال صيانة في الشارع لم يتم الإعلان عنها من قبل.

تأخير

حذّر متسوقون من بعض المواقع الإلكترونية التي لا تلتزم بتوصيل المنتجات الطبية مثل العدسات اللاصقة في الوقت المحدد، مقترحين إعداد لائحة معتمدة من قبل الجهات المعنية تضم المواقع الآمنة والموثوق بها لشراء المنتجات التي لا تحتمل التأخير.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551مرفقاً بصورة حال توافرها.



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