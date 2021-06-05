الامارات | ضبط حفل زفاف مخالف لتدابير «كورونا» في خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط حفل زفاف مخالف لتدابير «كورونا» في خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت شرطة المنطقة الشرقية شخصاً أقام حفل زفاف في منزله بمدينة خورفكان، دون تصريح، مخالفاً بذلك لائحة ضبط المخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكدت شرطة الشارقة ضبط حفل الزفاف، الذي حضره عدد من الأشخاص يزيد على العدد المسموح به، دون تصريح، لافتة إلى عدم التزام المدعوين بالإجراءات الاحترازية.

ورصد الفريق الأمني المنوط به متابعة مخالفي الإجراءات الاحترازية، الحفل، كما تمكنت الجهات المختصة من رصد مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يصور المناسبة، التي تم تنظيمها دون مراعاة للتباعد الجسدي، ودون تصريح مُسبق من الجهات المختصة.

وأكدت الشرطة إحالة ملف القضية إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث، لاستكمال الإجراءات القانونية، داعية أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات الخاصة بعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار الفيروس عبر التطبيق الذكي لشرطة الشارقة، «حارس»، أو بالاتصال على الرقم 999، لافتة إلى تخصيص عدد من القنوات لهذا الشأن، بما يتيح الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في كل مدن ومناطق الإمارة.

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