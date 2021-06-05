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الامارات | ميكروسكوب.. في الميدان

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إعداد: أمين الجمال 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ميكروسكوب.. في الميدان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتعاون مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز مع المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، لإتاحة الفرصة أمام طلبة مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار، للمشاركة في مبادرة «نعم إكبا – نعم لمساهمة الشباب»، وعرض ابتكارات الطلبة وبحوثهم في الملتقيات أو البرامج العلمية في مجالات تشمل تقييم الموارد الطبيعية، والتكيف مع التغيرات المناخية، وإنتاجية المحاصيل وتنويعها، والزراعة المائية، والطاقة الحيوية، وتحليل السياسات، وغيرها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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