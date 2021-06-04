الامارات | حمدان بن محمد يلتقي حمدان بن زايد في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يلتقي حمدان بن زايد في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

وتبادل سموهما - خلال اللقاء الذي جرى في دبي - الأحاديث الأخوية، وتناولا عدداً من القضايا التي تهمّ الوطن والمواطن، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة الدولة عالمياً، ويعلي من شأنها، تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

حضر اللقاء الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة أحمد مطر الظاهري، ومستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عيسى حمد بوشهاب، ونائب رئيس مجلس الإدارة الشريك المؤسس لشركة الظاهرة الزراعية، خديم عبدالله الدرعي.

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