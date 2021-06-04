سفير الدولة لدى الصين يلتقي عمدة شنغهاي

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى علي عبيد علي الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، عمدة شنغهاي قونغ تشنغ، اليوم، خلال حضوره منتدى بوجيانغ للابتكار، الذي يعقد هذا العام بمشاركة الإمارات بصفتها ضيف شرف المنتدى.

وقال قونغ تشنغ، خلال اللقاء، إن الصين تربطها شراكة شاملة مع دولة الإمارات، وإن التعاون بين البلدين في مختلف المجالات آخذ في النمو بشكل مستمر.

ومن جانبه، أكد سفير الدولة أن تطوير اللقاحات المضادة لـ«كوفيد - 19» يعد أحد أهم مجالات التعاون بين البلدين، معرباً عن تطلعه إلى المزيد من التعاون في مجال إنتاج اللقاحات مع الصين.

وأشاد السفير بما تحققه مدينة شنغهاي من إنجازات عظيمة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية دخلت مرحلة ذهبية، وحققت نتائج مثمرة خاصة فيما يخص التجارة الثنائية والتعاون في مجال اللقاحات. وأضاف أن شنغهاي مدينة ديناميكية للغاية، معرباً عن أمله في أن يعزز الجانبان التعاون الثنائي في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والتكنولوجيا الحيوية والرعاية الصحية وتغير المناخ وحماية البيئة.