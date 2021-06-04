الامارات | السماح لأفراد العائلة الواحدة الجلوس على ذات الطاولة دون حد أقصى في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن السماح لأفراد العائلة الواحدة الجلوس على ذات الطاولة دون حد أقصى في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي السماح لأفراد العائلة الواحدة الجلوس على ذات الطاولة في مطاعم ومقاهي الإمارة دون حد أقصى، ابتداءً من يوم السبت الموافق 5 يونيو 2021.

وأكدت اللجنة أهمية الالتزام بتطبيق الطاقة الاستيعابية المعتمدة وهي ٦٠٪ للمطاعم والمقاهي والالتزام بالإجراءات الوقائية الأخرى، حرصاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع وحفاظاً على الإنجازات المحققة ومعايير الصحة العامة.

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