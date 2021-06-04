الامارات | شرطة دبي تنجح في تعويم "مطعم عائم" وتمنع غرقه في مياه الخور

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تنجح في تعويم "مطعم عائم" وتمنع غرقه في مياه الخور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت دوريات الإنقاذ البحري بمركز شرطة الموانئ في شرطة دبي بالتعاون مع إدارة الإطفاء البحري في الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، وبلدية دبي، من النجاح في تعويم مركب "مطعم عائم" ومنع غرقه في مياه خور دبي، وذلك بعد تلقي شرطة دبي طلباً بالمساعدة والإسناد من مالك المركب.

وأوضح مدير مركز شرطة الموانئ، حسن سهيل السويدي، أن شرطة دبي تلقت طلباً بالمساعدة والإسناد من مالك المركب قبل غرقه، فعملت على الفور على التنسيق مع شركائها الاستراتيجيين في الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي وبلدية دبي من أجل تقديم كل الدعم لمالكه ومنع غرقه من خلال تشكيل فريق عمل مشترك.

وحث السويدي، مالكي المراكب على ضرورة التأكد من سلامة مراكبهم من خلال تفقد مختلف الأجهزة الإلكترونية والمعدات على متنها والتحقق من صلاحية وسلامة جسمها كاملاً وبشكل دوري، إلى جانب عدم ترك السفن أو القوارب مهملة مما يجعلها عرضة للتلف أو الغرق أو تشويه المنظر العام.

وحول تفاصيل عملية التعويم، أكد علي عبد الله القصيب النقبي، رئيس قسم الإنقاذ البحري، أن زورقي إنقاذ بكامل معداتهما انتقلا إلى مكان توقف المركب على الرصيف المائي في خور دبي ثم نزل الغواصين إلى أسفل المركب وعملوا على تثبيت المرابط الخاصة بعملية الانتشال في أسفله ثم توصيلها بالرافعة الخاصة مع التحقق من تحقيق التوازن للمركب منعاً لسقوطه، فيما عملت فرق الدفاع المدني على سحب المياه التي تسللت إلى داخل المركب من أجل تقليل وزنه والتمكن من رفعه بسهولة أكبر.

ولفت النقبي إلى أن جهود الفريق المشترك بين شرطة دبي والدفاع المدني وبلدية دبي ساهمت في سرعة تعويم المركب ثم رفعه إلى الرصيف ومنع غرقه في وقت قياسي بفضل الخبرة والتعاون المشترك، موجهاً شكره إلى كافة فرق العمل التي ساهمت في إنجاح عملية التعويم، ولشركة المبارك الملاحية لمساندتها في تقديم خدمات لو

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