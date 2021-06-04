محمد بن زايد يشيد بأداء فريق الجزيرة ويشكر الفرق المشاركة بدوري الخليج العربي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمستوى أداء لاعبي الفريق الأول لنادي الجزيرة لكرة القدم، وجهود الجهازين الإداري والفني للفريق الذي توّج بدرع دوري الخليج العربي لموسم 2020 - 2021 للمرة الثالثة في تاريخه.

محمد بن زايد خلال استقبال منصور بن زايد ومحمد بن حمدان بن زايد وسلطان الجابر

جاء ذلك، خلال استقبال سموه - في قصر الشاطئ - سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس نادي الجزيرة الرياضي الثقافي، والشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان عضو مجلس إدارة النادي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة نائب رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة رئيس اللجنة التنفيذية، والذين أهدوا سموه فوز النادي بدوري الخليج العربي، تقديراً وعرفاناً بدعم سموه واهتمامه بالقطاع الرياضي في الدولة وتطويره في مختلف فروعه وأنواعه، والذي يعد حافزاً لمواصلة التميز وحصد المزيد من الإنجازات.

منصور بن زايد يوقّع على قميص «فخر أبوظبي»

وهنأ سموه مسؤولي النادي ولاعبيه والجهازين الإداري والفني وجماهير النادي، بتتويج جهودهم طوال الموسم بهذا الفوز، وتحقيق لقب الدوري. وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لكل الفرق التي شاركت في الدوري، وأمتعت محبي رياضة كرة القدم بروح رياضية وتنافس يسهم في تعزيز جماهيرية هذه الرياضة في دولة الإمارات ومكانتها.. وتمنى سموه التوفيق والنجاح للفريق خلال مشاركاته المقبلة في البطولات والمنافسات المحلية والإقليمية والقارية.