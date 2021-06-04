الامارات | النيابة العامة للدولة توضح جريمة فرار المتهمين

شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة للدولة توضح جريمة فرار المتهمين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال مادة فيلمية نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي جريمة فرار المتهمين مشيرة إلى أنه طبقا للمادة 280 من قانون العقوبات الاتحادي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هرب بعد القبض عليه أو حجزه أو حبسه احتياطيا بمقتضى القانون .

واضافت " وتكون العقوبة الحبس إذا وقعت الجريمة من شخصين فأكثر أو بالتهديد أو بالعنف على الأشخاص أو الأشياء .وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا وقعت الجريمة باستعمال السلاح أو بالتهديد باستعماله" .

وذكرت النيابة ان نشر هذه المعلومات ياتي في إطار حملتها المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news