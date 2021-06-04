برعاية رئيس الدولة.. جامعة الإمارات تحتفل بتخريج الدفعة الـ 41 الثلاثاء المقبل

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وبتشريف من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تنظم جامعة الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء المقبل 8 يونيو الجاري حفل التخرج الافتراضي للدفعة الـ 41 من طلابها وطالباتها.

ويشارك في الحفل الافتراضي عدد من أصحاب السمو الشيوخ والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة وأولياء الأمور. وحرصاً من إدارة الجامعة على أن يبقى حفل التخريج محطة سنوية رغم الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، وفرت آلية متميزة للاحتفال بتخريج الطلاب «عن بُعد» لبث روح البهجة والفرح مع تعزيز روح الإبداع والابتكار من خلال حفل يليق بمكانة وسمعة الجامعة، حيث تمّ تجهيز استديو خاص بأحدث التقنيات لتصوير فقرات الحفل وبثها عبر تقنيات التواصل الإلكتروني.

تضمّ الدفعة الـ 41 من خريجي الجامعة 2725 طالباً وطالبة، منهم 346 في برامج الدراسات العليا، و62 خريجاً وخريجة من كلية الطب والعلوم الصحية.