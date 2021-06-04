جامعة عجمان تختتم احتفالات تخريج 750 من طلبة دفعة 2021

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

اختتمت جامعة عجمان أمس احتفالاتها بتخريج أكثر من 750 خرّيجاً وخرّيجة من دفعة العام 2021 من داخل السيارات، والتي جرت على مدى ثلاثة أيام متتالية، في أجواءٍ من الفخر والسعادة، وتم بثه مباشرة على صفحة الفيسبوك الخاصة بالجامعة.

وتميز الحفل بمستوى عالٍ من التنظيم والإبداع، حيث سارت السيارات المزيّنة بالأزهار والبالونات واحدة تلو الأخرى لتتوقف أمام المنصة، ويسير الخريج على السجادة الحمراء عند إعلان اسمه ليتسلم الشهادة من مدير الجامعة، ويأخذ صورة تذكارية معه. وارتسمت معالم السعادة والتأثر على وجوه الخريجين وعائلاتهم، كما علت الهتافات وصيحات الفرح والتصفيق في جو احتفالي. وقال الدكتور كريم الصغير مدير الجامعة «يعد حفل تخريج دفعة العام 2021 تتويجا لسنوات من عمل الطلبة المتواصل ومثابرتهم وعزمهم على تحقيق أهدافهم، وأصرّت جامعة عجمان على إقامة هذا الحفل تكريمًا لجهودهم، آملين أن يبقى محفورًا في قلوبهم وذاكرتهم طوال حياتهم». وأضاف «أثبت خريجونا أنهم قادرون على مواجهة هذه الجائحة والاستمرار في التعلّم، وذلك بدعم وجهود أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في جامعة عجمان، وأهنئ دفعة العام 2021 على مسيرتهم الأكاديمية المتميزة، وأتمنى لهم مستقبلاً مشرقاً».

إلى ذلك أعربت هيفاء أوتشي، خريجة تونسية من برنامج الهندسة الطبية الحيوية، عن سعادتها وقالت إنّ هذا الحدث هو من أبرز المحطات في حياتي، فقد نلت شهادة معترف بها على المستويين الدولي والعالمي من جامعة لم توفر جهدًا لتنظيم هذا الحفل بطريقة رائعة واستثنائية، وجعله من أجمل أيام حياتنا رغم الظروف الصعبة التي نمر بها.

وقال عثمان زهير، خرّيج عراقي من برنامج التصميم الداخلي «أسكن في دبي وكنت على مدار الـ 5 سنوات الماضية أذهب إلى عجمان لحضور المحاضرات ولكنّ حصولي على شهادة من جامعة عجمان يستحق كل هذا الجهد والتعب، فقد تلقيت تعليماً ذا مستوى عالٍ من قبل هيئة تدريسية متميزة عملت طوال مسيرتنا الأكاديمية على تطوير مهاراتنا التحليلية والعملية».

يذكر أنّ جامعة عجمان طبّقت أعلى معايير الوقاية والسلامة، بما في ذلك الالتزام بالتباعد الجسدي وإبراز نتيجة سلبية لفحص DPI المتوفر مجانا في مركز الشيخ زايد للمعارض والمؤتمرات داخل الحرم الجامعي.