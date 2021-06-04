نسرين الخواجة تداوي الآثار النفسية لمرضى السرطان في «توام»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

سخّرت الدكتورة نسرين علي الخواجة، استشاري الطب النفسي في مستشفى توام، حياتها منذ تخرجها وعملها في شركة «صحة» لبلسمة الآثار النفسية لدى مرضى السرطان.

تحملت الدكتورة نسرين عناء السفر والبعد عن الأهل والوطن لسنوات، وبذلت جهوداً كبيرة لتكون على قدر من المسؤولية التي أولتها إياها بلادها، دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها، وحصلت على العديد من الشهادات العلمية في طب الأورام، والطب النفسي. تعد الدكتورة نسرين الخواجة أول إماراتية تحصل على درجة الدكتوراه في طب الأورام، من المملكة المتحدة، وقبلها ماجستير الصحة النفسية من الكلية الملكية البريطانية في لندن، وتم تكريمها لمرتين بجائزة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم للتفوق العلمي والتميز. كذلك حصلت على شهادة البورد العربي في الطب النفسي، وشهادة البحث العلمي من جامعة هارفرد، ودبلوم العلاج المعرفي السلوكي، وكذلك دبلوم المهارات النفسية.

قالت الدكتورة نسرين علي الخواجة إنها بدأت العمل في شركة «صحة» طبيباً عاماً، وشرعت لها «صحة» الأبواب واسعة لمواصلة تعليمها والحصول على أعلى الدرجات العلمية، وقدمت لها كل أنواع الدعم لتحقيق أهدافها، ورغبتها في العمل في مستشفى عالمي المستوى، وشبكة رعاية صحية مرموقة تتماشى مع المعايير الدولية في مجال الرعاية الصحية.