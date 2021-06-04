خليفة الخييلي: «الجينوم الإماراتي» مشروع رائد

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

شارك اللواء خليفة محمد مبارك الخييلي، مدير قطاع المالية والخدمات في شرطة أبوظبي، في مشروع برنامج الجينوم الإماراتي، تحت شعار «لمستقبل أجيالنا»، والذي تنفذه شركة G42 بالتعاون مع دائرة الصحة، وبتنظيم من إدارة الخدمات الطبية بشرطة أبوظبي، ويأتي المشروع انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على الارتقاء بالرعاية الصحية المقدمة للمواطنين لرسم الخارطة الجنينية المرجعية لمواطني الإمارات، والتعرف على الأمراض الوراثية والصفات الجنينية لديهم، وتطوير الخدمة الصحية ووضع خطة علاجية ووقائية للمجتمع، بناءً على نتائج التحليل الجيني للمواطنين. وأكد اللواء خليفة محمد الخييلي أن هذا المشروع يعد رائداً لاستشراف مستقبل قطاع الرعاية الصحية، ودخول حقبة جديدة من الطب الجيني المستند إلى استخدام المعلومات الوراثية كجزء من الرعاية السريرية، بهدف تعزيز الوقاية من الأمراض الوراثية والمزمنة، مثل السمنة والسكري وضغط الدم وأمراض السرطان والربو، والوصول إلى علاج شخصي لكل مريض، حسب العوامل الوراثية، من خلال استخدام العلوم الجينية والتقنيات الحديثة المبتكرة حول التنميط والتسلسل الجيني للتعرف إلى البصمة الجينية.