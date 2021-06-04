مطارات دبي تحتفي بـ«البيئة»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

أعلنت مطارات دبي بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف 5 يونيو من كل عام عن الانتهاء من مشروع استغرق 18 شهراً لاستبدال أكثر من 152,000 مصباح تقليدي في مواقع متعددة في جميع مباني مطار دبي الدولي بمصابيح «إل إي دي» موفرة للطاقة. ويقدر أن يوفر هذا المشروع الضخم 52 مليون كيلوواط/ ساعة من الطاقة سنوياً في أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم ما يكفي من الكهرباء لتشغيل 7000 منزل في المتوسط لمدة عام واحد. وحقق مطار دبي الدولي ودبي وورلد سنترال المستوى الثالث من برنامج اعتماد الكربون في المطارات التابع لمجلس المطارات الدولي في عام 2019 وتشغل مطارات دبي دوراً فعالاً في دعم أهداف البيئة المستدامة للأجندة الوطنية للإمارات 2021 فضلاً عن الاستراتيجية العالمية للتعامل مع المناخ لمنظمة الطيران المدني الدولي.