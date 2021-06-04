رئيسة بعثة «الصليب الأحمر» تزور «الإمارات للدراسات»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

استقبل الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أمس، في مقرّ المركز بأبوظبي، كلير دالتون، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ورحّب النعيمي، في بداية اللقاء، بدالتون، مثمّنًا الدور الإنساني الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في حماية ضحايا النزاعات المسلحة والاضطرابات ومساعدتهم، وتعزيز مبادئ القانون الدولي الإنساني حول العالم. مشيدًا بعلاقات التعاون بين دولة الإمارات و«اللجنة»، ولاسيما في مجال تقديم الدعم الإنساني للمتضررين من النزاعات، ونشر الوعي بمبادئ القانون الدولي الإنساني.

وأكد النعيمي أن المركز، بصفته مؤسسة بحثية، يسعى إلى دعم الدور الإنساني الذي تقوم به دولة الإمارات، عبر خدمة صنّاع القرار في هذا الشأن، من خلال تقديم الدراسات والتوصيات التي تسلّط الضوء على الأزمات الدولية والتحديات التي تواجه المتضررين منها. مشيرًا إلى أن دولة الإمارات قطعت شوطًا كبيرًا في مجال العمل الإنساني، بوّأها مكانة متقدمة بين الدول المانحة والفاعلة.

من جانبها، أشادت دالتون بحرص دولة الإمارات وقيادتها على تقديم الدعم الإنساني للمتضررين من الكوارث والنزاعات في مختلف مناطق العالم. وخصوصًا دعم الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة جائحة «كوفيد- 19»، عدا التسهيلات التي تقدمها الدولة عبر المدن الإنسانية للمنظمات الإغاثية والإنسانية. وأشادت بانخراط دولة الإمارات الدائم في العمل الإنساني أمميًّا، وتوقيعها العديد من الاتفاقيات المتعلِّقة بهذا الشأن. في ختام اللقاء، قام سعادة الدكتور سلطان محمد النعيمي بتقديم درع تذكارية إلى رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الإمارات، متمنيًّا لها التوفيق في عملها، بما يسهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين دولة الإمارات وهذه المنظمة الإنسانية.