مريم بن ثنية سفيرة «الوطني» لمنتدى القيادات النسائية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

وافق منتدى القيادات السياسية النسائية على ترشيح المجلس الوطني الاتحادي لمريم بن ثنية عضو المجلس لتمثيل الدولة في المنتدى الهادف لزيادة عدد القيادات النسائية السياسية في العالم، وتطوير المجتمعات من خلال خلق قنوات اتصال بين القيادات السياسية النسائية والمجتمع.

وأعربت مريم بن ثنية عن شكرها للمجلس الوطني لترشيحها لمنصب سفيرة المجلس في المنتدى لتمثيل الإمارات، الذي سيساهم في التمثيل العالمي للمرأة الإماراتية في المحافل الدولية، وخاصة من خلال هذا المنتدى الذي تأسس في أيسلندا عام 2013 لدعم قضايا المساواة بين الجنسين وتعزيز مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار ونشر السلام، وقد شارك المجلس بفعالية في برامج المنتدى منذ تأسيسه، وفازت دولة الإمارات في أول دورة له بجائزة الجهود المبذولة في سد الفجوة بين الجنسين في الوطن العربي.

يشار إلى أن سفيرة المنتدى ستعرف بملف التوازن بين الجنسين، واستعراض تجربة الدولة في تمكين المرأة في جميع المجالات، سواء اقتصادية، تنموية، دبلوماسية، وستكون نقطة التواصل الأولى مع المنتدى فيما يتعلق بالفعاليات والمؤتمرات الخاصة به.