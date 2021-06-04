شرطة أبوظبي تطلق «صيف مروري آمن»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت شرطة أبوظبي حملة «صيف مروري آمن»، بالتعاون مع شركة «المسعود بريجستون» لحث سائقي المركبات والشاحنات بضرورة فحص الإطارات، والتأكد من سلامتها مع دخول فصل الصيف.

ودعا العميد سالم بن براك الظاهري نائب مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية السائقين إلى ضرورة فحص إطارات المركبات والشاحنات بمراكز فنية مرخصة واستبدال التالف منها عند انتهاء صلاحيتها، أو وجود تشققات أو انتفاخات عليها، والتأكد من صلاحية الإطارات الجديدة قبل شرائها كإجراء وقائي لتجنب الحوادث المرورية الناتجة عن تلف أو انفجار الإطارات، حفاظاً على سلامة السائقين ومستخدمي الطريق.

وحث سائقي الشاحنات إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية لتجنب وقوع الحوادث الجسيمة نتيجة الحمولات الزائدة، أو تجاوز المسارات والسرعة المحددة لافتاً إلى أنه سيتم تكثيف الرقابة المرورية وتطبيق القانون على المخالفين ضمن الأولوية الاستراتيجية لجعل الطرق أكثر أمناً. وأكد العقيد محمد حسين الخوري رئيس لجنة الرعاية والتسويق اهتمام شرطة أبوظبي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في المسعود بريجستون، وذلك انطلاقاً من أهمية التأثير الإيجابي الذي تقوم به هذه المبادرات وأهميتها في تعزيز السلامة على الطرقات، ما يسهم بدوره في الحفاظ على الأرواح وانخفاض معدلات الحوادث المرورية وتعزيز وعي السائقين باستخدام أفضل أصناف الإطارات من أجل سلامتهم وسلامة مرافقيهم على الطرق.