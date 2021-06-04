الامارات | 1989 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و3 وفيات

شكرا لقرائتكم خبر عن 1989 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و3 وفيات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، عن إجراء 230 ألفا و728 فحصا جديدا، تماشيا مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم. وساهم تكثيف نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1989 إصابة جديدة بالفيروس. ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 576 ألفا و947 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة ثلاثة أشخاص نتيجة تداعيات الإصابة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1689 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1960 حالة جديدة لمصابين بالفيروس

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 556 ألفا و549 حالة. وأعلنت الوزارة عن تقديم 88 ألفا و204 جرعات جديدة من لقاح «كوفيد-19». وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم قدمتها حتى أمس 13 مليونا و154 ألفا و465 جرعة، ويرتفع معدل توزيع اللقاح إلى 133.00 جرعة لكل 100 شخص.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news