الامارات | شرطة أبوظبي تناقش ترسيخ الابتكار والجاهزية للمستقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تناقش ترسيخ الابتكار والجاهزية للمستقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي الملتقى الافتراضي للابتكار، بالتعاون مع مجلس التوازن الاقتصادي، لمناقشة ترسيخ الابتكار والجاهزية للمستقبل، ودعم المنتسبين الموهوبين والمبتكرين.

وشارك في الملتقى عدد من منتسبي شرطة أبوظبي، ونخبة من المتحدثين والمستشارين وصنّاع القرار في مجلس التوازن الاقتصادي، بهدف التعريف بمركز خليفة للابتكار، وسياسة مكتب برنامج التوازن الاقتصادي، سعياً لتحقيق أهداف الشراكة القائمة بين القيادة العامة والمجلس.

وقال مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، العقيد خلفان عبدالله المنصوري، إن انعقاد الملتقى الافتراضي يأتي إيماناً من القيادة الشرطية بأهمية تعزيز الشراكات مع المؤسسات كافة، ومختلف الجهات في تنفيذ المبادرات والمشروعات المرتبطة بترسيخ الابتكار والجاهزية للمستقبل.

وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بتوفير الرعاية والدعم اللازمين للموهوبين والمبتكرين من منتسبي القيادة، وتوفير البيئة المحفزة للابتكار الشرطي، بما يدعم مسيرة النمو والازدهار والتميّز في إمارة أبوظبي.

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