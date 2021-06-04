الامارات | توظيف.. وظائف تخصصية «قيادية» في «الطاقة والبنية التحتية»

شكرا لقرائتكم خبر عن توظيف.. وظائف تخصصية «قيادية» في «الطاقة والبنية التحتية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طرحت وزارة الطاقة والبنية التحتية عدداً من الوظائف التخصصية القيادية الشاغرة، في قطاعات متنوعة بإمارتي أبوظبي ودبي، إذ أعلنت حاجتها لشغل وظائف على الدرجة الثانية، تشمل «رئيس قسم الشؤون البحرية والموانئ، رئيس قسم التشريعات واللوائح البحرية، رئيس قسم التنافسية والجودة البحرية»، على أن يكون المتقدمون لشغل هذه الوظائف من حملة بكالوريوس ملاحة بحرية أو ما يعادله، منوهة إلى أن العمل في هذه الوظائف سيكون بالمقار التابعة للوزارة في دبي.

كما أعلنت الوزارة عن حاجتها كذلك لشغل وظيفة «رئيس قسم الثروة المعدنية»، بالدرجة الثانية، على أن يحمل الراغب في التقديم للوظيفة بكالوريوس جيولوجيا أو ما يعادله، ويكون العمل بأحد مقار الوزارة في أبوظبي.

وطلبت الوزارة وظائف في مجال «أخصائي نظم معلومات جغرافية»، يحمل بكالوريوس نظم معلومات جغرافية أو ما يعادله، على الدرجة الثانية بمقر العمل في أبوظبي، وكذلك «جيولوجي أول» يحمل بكالوريوس جيولوجيا أو ما يعادله على الدرجة الثالثة في أبوظبي أيضاً.

ووفقاً للوزارة، ستمنح الأولوية في التعيين للمتقدمين من مواطني الدولة، داعية الراغبين في التقدم للوظائف الشاغرة إلى إرفاق نسخة عن الشهادات العلمية، وشهادات الخبرة المصدقة والمعادلة من جهات الاختصاص بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويفضل من لديه خبرة في مجال الوظيفة، إذ يحدد الراتب حسب الخبرة، على أن يتم استقبال السير الذاتية وطلبات التوظيف حتى 30 يونيو الجاري، عبر البريد الإلكتروني [email protected]

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