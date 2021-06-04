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الامارات | جامعة الإمارات ضمن الأفضل بحثياً

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أبوظبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أُدرجت جامعة الإمارات العربية المتحدة في قائمة تصنيف ليدن 2021 لهذا العام، لأفضل الجامعات في العالم، وفقاً لمجموعة من المؤشرات والتصنيفات.

وتعد جامعة الإمارات العربية المتحدة، التي أسسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عام 1976، ثاني أفضل مؤسسة تعليمية بين جامعات دول حالياً من حيث نسبة الأوراق البحثية النسائية.

ويقدم تصنيف ليدن رؤى مهمة حول الأداء العلمي لأكثر من 1200 جامعة كبرى في أنحاء العالم باستخدام مؤشرات ببليومترية مقدمة من مركز الدراسات العلمية والتقنية في جامعة ليدن.

ويوجد في الجامعة أكثر من 14 ألف طالب وطالبة في تسع كليات، ويدرس فيها أكثر من 900 عضو هيئة تدريس.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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