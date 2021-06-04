الامارات | توظيف.. 7 إجراءات للتعامل مع «العمالة غير الملتزمة»

شكرا لقرائتكم خبر عن توظيف.. 7 إجراءات للتعامل مع «العمالة غير الملتزمة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن هناك سبعة أنواع من الإجراءات والعقوبات التي يمكن فرضها على العاملين غير الملتزمين بالقواعد المفروضة من خلال عقد العمل أو نظام المؤسّسة، تبدأ بتوجيه إنذار للعامل، يليه توقيع غرامة عليه، ثم الحرمان من الترقية في المنشآت التي يوجد بها نظام للترقي، يليه الحرمان من العلاوة الدورية أو تأجيلها في المنشآت التي تطبق نظاماً لمثل هذه العلاوات.

وأشارت الوزارة، رداً على أسئلة وجهها أصحاب منشآت عمالية على صفحتها الرسمية بموقع «فيس بوك»، حول الإجراءات التأديبية وآليات التعامل مع العمالة المخالفة إدارياً، إلى أن هذه الإجراءات تتضمن الإيقاف عن العمل بأجر مخفض لمدة لا تزيد على 10 أيام، والفصل من الخدمة مع حفظ مكافأة نهاية الخدمة، والفصل دون إخطار مع الحرمان من مكافأة نهاية الخدمة.

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