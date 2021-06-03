الامارات | شرطة دبي تحرر 10 آلاف مخالفة عدم الالتزام بالتدابير الاحترازية

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تحرر 10 آلاف مخالفة عدم الالتزام بالتدابير الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مركز شرطة برد دبي 10 آلاف و745 مخالفة تدابير الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد 19" في منطقة الاختصاص، والمتمثلة في عدم ارتداء الكمامة الطبية أو القماشية في وسائل النقل الخاصة والعامة، وعدم مراعاة مسافة التباعد بين الأشخاص في المركبات، إضافة إلى مخالفة تجاوز عدد الركاب "مخالفة السعة الاستيعابية نصف السعة"، منذ نوفمبر من الماضي إلى مايو من العام الجاري.

وأوضح مدير مركز شرطة بر دبي رئيس مجلس مدراء مراكز الشرطة العميد عبد الله خادم أنه تم رصد هذه المخالفات من خلال 3 مناطق لتفتيش المركبات والأشخاص بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والقرار رقم 38 لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، بشأن لائحة ضبط المخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد أن مركز بر دبي تولى التدقيق على 24 ألفاً و900 شخص، و96 ألفاً و885 مركبة في منطقة الاختصاص، بهدف التأكيد على تطبيق الإجراءات الوقائية، لافتاً إلى مواصلة مراكز الشرطة رصد المخالفين للإجراءات الوقائية والتدابير الاحتياطية المعتمدة من قِبل اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي في مواجهة جائحة فيروس كورونا ، والهادفة إلى الحد من انتشار الفيروس وحماية جميع أفراد المجتمع، مع التأكيد على أن الغرامات الواردة في جدول المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بقرار من النائب العام يجري تطبيقها على جميع المُخالفين.

ودعا العميد عبدالله خادم أفراد المجتمع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية عند الخروج من المنزل، والحفاظ على التباعد الجسدي في المركبات، وارتداء الكمامات عند التنقل في حال تجاوز عدد الركاب لأكثر من شخصين، موضحا أنه سيتم التعامل مع المخالفين لاشتراطات السلامة العامة وفق الإجراءات القانونية، متمنياً الصحة والسلامة للجميع.

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