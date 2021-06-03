الامارات | غدا.. طقس صحو إلى غائم جزئياً

شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. طقس صحو إلى غائم جزئياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً وحارا نهاراً ورطبا ليلاً وصباح السبت مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون جنوبية شرقية الى شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا ويحدث المد الأول عند 06:23 والمد الثاني عند 22:01 والجزر الأول عند الساعة 14:36 والجزر الثاني عند الساعة 04:28 ..ويكون الموج في بحر عمان خفيفا ويحدث المد الأول عند 17:48 والمد الثاني عند الساعة 06:55 والجزر الاول عند الساعة 11:09 والجزر الثاني عند الساعة 00:47.

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