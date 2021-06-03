« الأرصاد»: 3 درجات ارتفاع الحرارة خلال يونيو

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

كشف تقرير السمات المناخية لشهر يونيو الصادر عن المركز الوطني للأرصاد، أن في هذا الشهر وتحديداً خلال الثلث الأخير منه، وفي يوم 21 تتعامد الشمس ظاهرياً على مدار السرطان «23.27 درجة شمالاً»، حيث تشهد الدولة أطول نهار في السنة، وبالتالي تزداد درجات الحرارة على أغلب مناطق الدولة إيذاناً ببدء فصل الصيف، وتزداد متوسطات درجات الحرارة خلال يونيو عن شهر مايو بمقدار درجتين إلى ثلاث درجات مئوية تقريباً.

كما يضعف ويتراجع تأثير المرتفع الجوي السيبيري على الدولة خلال هذا الشهر، وتؤثر المنخفضات الحرارية على المنطقة، حيث يمتد تأثير المنخفض الهندي الموسمي الممتد على الدولة من جهة الشرق على أغلب فترات الشهر.

ويشير التقرير إلى ظهور كميات من السحب أحياناً على بعض المناطق، مع احتمالات تكون السحب الركامية على الجبال الشرقية في ساعات ما بعد الظهر، وتزداد فرص تكون السحب الركامية مع تقدم الأيام في هذا الشهر قد يتخللها سقوط أمطار.

ويوضح أن نسبة الرطوبة في الهواء تقل قليلاً خلال هذا الشهر بالمقارنة بشهر مايو خاصة النصف الثاني منه، حيث تضعف فرص تشكل الضباب والضباب الخفيف ويقل تكرار حدوثه خاصة في النصف الثاني.

وتضمن التقرير إحصائيات مناخية، وسجلات تاريخية شملت درجات الحرارة، والرطوبة والرياح والأمطار والضباب.. وبالنسبة إلى درجـات الحرارة، تشير الإحصائيات إلى أن متوسط درجة الحرارة لهذا الشهر يتراوح ما بين 33.0 و35.7°م، بينما متوسط درجة الحرارة العظمى فيتراوح ما بين 39.7 و42.7 °م، أما متوسط درجة الحرارة الصغرى فيتراوح ما بين 26.6 و29.2 °م.

وكانت أعلى درجة حرارة عظمى بلغت خلال هذا الشهر 52° في الياسات سنة 2010، بينما أقل درجة حرارة تم تسجيلها فكانت على ركنه سنة 2004 والتي بلغت 14.1°م.

أما الرياح فبلغ متوسط سرعة الرياح 13 كم/ساعة، وأعلى سرعة رياح سجلت 125.2 «كم/ س» في جبل مبرح سنة 2010

وفيما يتعلق بالـرطـوبة، أشارت إحصائيات المركز إلى أن متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر بلغت 43 %، أما متوسط الرطوبة النسبية العظمى فتراوح ما بين 62 % إلى 87%، أما متوسط الرطوبة النسبية الصغرى فتراوح ما بين 14% إلى 27%.

وفيما يتعلق بالضباب، كانت أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2014، حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 8 أيام ضباب و8 أيام ضباب خفيف، وفي سنة 2017، حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 15 يوم ضباب ويوماً واحداً ضباباً خفيفاً.

وفيما يتعلق بالأمطار، فكانت أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 44.0 ملم على وتيد في سنة 2007.