«الوطني» يناقش «الصحة النفسية».. ويوجه خمسة أسئلة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، يوم الثلاثاء المقبل 8 يونيو 2021م في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة النفسية، ويوجه خمسة أسئلة تتعلق بقطاع الصحة.

وحسب جدول أعمال الجلسة، يوجه أعضاء المجلس خمسة أسئلة إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حيث توجه ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس سؤالاً حول «تقديم خدمات طبية في المراكز التجارية»، ويوجه يوسف عبدالله الشحي سؤالاً حول «مراكز متخصصة للعلاج والتوعية والوقاية من مرض السكري»، ويوجه أحمد عبدالله الشحي سؤالاً حول «خطة الوزارة التطويرية لمستشفى شعم برأس الخيمة»، ويوجه حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس سؤالاً حول «تغطية التأمين الصحي لفحوص وعلاج (كورونا) كوفيد 19»، ويوجه عبيد خلفان الغول السلامي سؤالاً حول «التخصصات الطبية النادرة».

ويصادق المجلس على مضبطة الجلسة الثانية عشرة المعقودة بتاريخ 25/5/2021م.