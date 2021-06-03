جميلة القاسمي تدعو الأفراد ومؤسسات لدعم مشاريع الأيتام

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

أشادت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، بجهود مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي لخدمة أسر الأيتام في الإمارة وما يتم تنفيذه من مبادرات إنسانية في قيادة العمل الخيري والإنساني للأفضل، والخدمات الرعائية التي تقدم لمنتسبي المؤسسة.

وقالت، خلال الاجتماع السنوي للمؤسسة عن بُعد: «نحن بدورنا نثمن هذه الجهود الكبيرة والدعم الذي تقدمه المؤسسة لخدمة أسر أيتام إمارة الشارقة، ودورها الكبير في توفير بيئة محفزة وداعمة للوصول لمرحلة التمكين الذي نتطلع إليها لكل يتيم للانطلاق بكل قوة في المساهمة في بناء أسرة مستقرة والارتقاء بالمجتمع». وأكدت الدور الإيجابي الذي تقوم به المؤسسة لتلمّس احتياجات أسر الأيتام في مختلف الظروف والمناسبات والعمل على توفير الحياة الكريمة لهم، وما يتم تنفيذه من مبادرات إنسانية في قيادة العمل الخيري والإنساني للأفضل، والخدمات الرعائية التي تقدم لمنتسبي المؤسسة. ووجهت دعوة لكافة أفراد ومؤسسات المجتمع في دعم المشاريع المطروحة للأيتام من خلال المؤسسة.

واستعرضت المؤسسة إنجازاتها لعام 2020 أمام الشيخة جميلة القاسمي، بحضور منى بن هده السويدي مدير عام مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، ومديري الإدارات، وعددٍ من الموظفين موضحة أن المؤسسة حققت إنجازات ملموسة في ظل الظروف المحيطة من تفشي فيروس كورونا المستجد، والتي واجهته بالتكيف مع الوضع الراهن واستمرار خدماتها مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لإكمال مسيرتها بمجموعة من البرامج والمشاريع والإنجازات الداعمة والمساندة لأسر الأيتام لخدمة 1032 أسرة تضم 2549 يتيماً، ليصل عدد الأيتام الذين مكنوا حتى عام 2020 إلى 109 أيتام.