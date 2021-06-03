الصايغ يبحث مع وزير خارجية نيبال تعزيز العلاقات

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

بحث معالي أحمد علي الصايغ وزير دولة، ومعالي براديب كومار غوياوالي وزير خارجية جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، خلال لقاء عقد عبر الاتصال المرئي.. التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين في مختلف الجوانب، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى بحث العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأشار معالي الصايغ إلى أن العلاقات بين دولة الإمارات ونيبال في تقدم مستمر، مؤكداً وجود العديد من الفرص والإمكانات لتطويرها وتعزيزها ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات لما فيه مصلحة البلدين، مشدداً على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتضافر الجهود الرامية إلى تحقيق المزيد من التقدم والازدهار والرفاه للشعبين الصديقين. وأبلغ معاليه الوزير النيبالي بأن دولة الإمارات سترسل 10 أطنان من المعدات الطبية و150 جهاز تنفس إلى نيبال قريباً لتعزيز جهود البلاد في الحد من انتشار «كوفيد - 19». من جانبه، عبر معالي غوياوالي عن فخره واعتزازه بالعلاقة الوطيدة التي تربط نيبال بدولة الإمارات، مؤكداً أنها شريك أساسي لبلاده. وقدم معاليه خالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات قيادة وشعباً على دعمها لبلاده، خاصة في ظل جائحة «كوفيد - 19» التي اجتاحت العالم بأسره.