تخريج دورة مكافحة الشغب التأسيسية لمجندي الخدمة الوطنية

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

شهد اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، تخريج دورة مكافحة الشغب التأسيسية، التي عقدتها إدارة الطوارئ في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لمجندي الخدمة الوطنية البالغ عددهم 49 منتسباً، بحضور العميد راشد الفلاسي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، والعقيد خميس الشامسي، مدير إدارة الطوارئ بالوكالة، والمشاركين في الدورة.

وأكد اللواء الغيثي حرص القيادة العامة لشرطة دبي على الاستثمار في مجندي الخدمة الوطنية، من خلال إعدادهم الإعداد الذهني والبدني الجيد الذي يتناسب مع المهام التي سيتولونها في تأمين «إكسبو 2020» هذا الحدث العالمي الكبير الذي سيكون محط أنظار العالم، مشيراً إلى أن مجندي الخدمة الوطنية سيكونون بجانب إخوانهم منتسبي شرطة دبي المُكلفين بتأمين الحدث العالمي، وهذا يُعد مفخرة بأن يكون أبناء الوطن هم من يقومون بالتأمين ويمارسون المهام الموكلة إليهم، ويُعد أيضاً تجربة مهمة في حياتهم المهنية، متمنياً التوفيق والنجاح لمجندي الخدمة الوطنية عند استلام مهامهم العملية.

ومن جانبه، قال العميد راشد الفلاسي، مدير إدارة الطوارئ بالوكالة: إني على ثقة بأن مجندي الخدمة الوطنية سيكونون على قدر المسؤولية، وقد التمست فيهم الحماس والرغبة في العمل خلال فترة انعقاد دورة الشغب التأسيسية.

وقال العقيد خميس الشامسي، مشرف الدورة، إن المشاركين في الدورة تلقوا تدريبات ميدانية على مكافحة الشغب، إضافة إلى التمارين الرياضية وتدريبات الدفاع عن النفس وحصلوا على شهادات معتمدة من اتحاد الكاراتيه.

وفي الختام، قام اللواء الغيثي يرافقه العميد الفلاسي والعقيد الشامسي بأخذ الصور التذكارية مع الخريجين.