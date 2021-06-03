«الصحة»: خدمات متطورة للفحص الطبي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

تواصل وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم عدد من خدمات الفحص الطبي، ومن ضمنها فحص اللياقة الطبية للالتحاق بالجامعات، وللموظفين الجدد، والإقامة بغرض العمل، إضافة إلى خدمة المشورة والفحص ما قبل الزواج، مع توفير إمكانية إصدار بدل فاقد لشهادة خلو من الأمراض لفحص ما قبل الزواج. مع الحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لتحصين صحة المجتمع من انتشار «كوفيد-19»، وجميع الأمراض المعدية، من خلال تسريع إجراءات الفحوص الطبية بدقة عالية وبزمن قياسي، للتسهيل على أفراد المجتمع وإسعاد المتعاملين، بأساليب عمل ريادية تحقق نتائج ذات جودة.

وتُمكّن خدمة «فحص اللياقة الطبية الطلاب للالتحاق بالجامعات» المتاحة للطلاب في دولة الإمارات والبعثات الخارجية التابعة لوزارة التربية والتعليم، من طلب شهادة اللياقة الطبية بعد الخضوع لفحص طبي يشمل التقييم الطبي العام وفحص الدم، في حين تتيح خدمة فحص اللياقة الطبية للموظفين الجدد في الهيئات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في دولة الإمارات، طلب شهادة اللياقة الطبية بعد مراجعة المراكز الصحية لإجراء الفحص الطبي، والتأكد من ملاءمته طبياً للعمل الوظيفي.

وتأتي خدمة الفحص الطبي بغرض الإقامة ضمن أولويات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لتحصين المجتمع من الأمراض المعدية، وتسريع إجراءات الفحوص الطبية بدقة عالية، واستصدار الإقامة للتسهيل على أفراد المجتمع وإسعاد المتعاملين، بأساليب عمل ريادية تحقق نتائج سريعة وذات جودة، حيث تتنوع الخدمات المقدمة بمراكز الفحص الطبي للإقامة، بدءاً من طباعة النماذج الخاصة بتأشيرة الإقامة، وإجراء الفحص الطبي، وتتطلب الخدمة من المتعامل توفير نسخة من مستنداته الشخصية السارية الصلاحية.

في حين توفر الوزارة للمتعاملين من خلال خدمة المشورة والفحص ما قبل الزواج، خدمة الاستشارة الطبية اللازمة قبيل الزواج للتأكد من خلوهم من أمراض الدم الوراثية والأمراض المعدية والمنقولة جنسياً، بهدف تقديم النصائح والتوصيات، وضمان مجتمع صحي وأطفال خالين من أمراض الدم الوراثية والأمراض المعدية والمنقولة جنسياً، ويمكن إصدار الشهادة في 25 مركزاً صحياً تابعاً للوزارة، حيث تعتمد المدة اللازمة للإنجاز على نتيجة الحالة الطبية للطرفين، وتتراوح ما بين 3-10 أيام عمل، وتمتد صلاحية التقرير إلى 3 أشهر.

كما توفر الوزارة خدمة إصدار بدل فاقد لشهادة خلو من الأمراض لفحص ما قبل الزواج.

وأشار الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية والصحة العامة، إلى أن مراكز الفحص الطبي التابعة للوزارة مزودة بالأجهزة والمعدات المتطورة المرتبطة بالفحوص الطبية مثل أجهزة فحص الدم والأشعة.

خدمة

يذكر أن خدمة الفحص الطبي بغرض الإقامة تتوفر في مراكز الطب الوقائي بمستشفى الكويت بدبي (البراحة سابقاً)، الغبيبة، كلباء، دبا الحصن، خورفكان، الذيد، والفجيرة، رأس الخيمة، عجمان، أم القيوين، مركز فحص العمالة الوافدة في المنطقة الصناعية بالشارقة. بالإضافة إلى مواقع ومراكز الفحص الطبي للإقامة، بمراكز التسوق، ابن بطوطة سوق التنين2، تيكوم، سبرينج منطقة الينابيع، صلاح الدين، الخبيصي.