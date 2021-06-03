زكي نسيبة يُكرّم الفائزات في مسابقة «مسبار الأمل الأدبية»

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (الاتحاد)

كرّم معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة- الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، في مكتبه صباح أمس، طالبات الجامعة الفائزات بجائزة مسابقة «مسبار الأمل الأدبية». وقد أسفرت المسابقة عن فوز قصة «إبحار في المجهول» للكاتبة مريم الساعدي بالمركز الأول، وبالمركز الثاني قصة «رسالة الأمل» للكاتبة مهرة الكعبي، وبالمركز الثالث قصة «عندما التقى القمران» للكاتبة أروى السيابي.

بهذه المناسبة، توجّه معالي زكي نسيبة إلى الطالبات بالقول: «نفتخر بأن تحتضن جامعة الإمارات شابّات الوطن المُتميّزات اللاتي يحرصن على الإبداع، ويُبرزن الصورة المُشرقة للمرأة الإماراتية القادرة على تحقيق طموحات الوطن وآماله، ويُمثلن دليلاً حيّاً على رؤية مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، وإيمانه بطاقاتها وإمكاناتها الإبداعية».