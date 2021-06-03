«السلامة الغذائية» تبحث تعزيز التعاون الزراعي مع بنغلاديش

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

استقبل سعيد البحري سالم العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بمكتبه، السفير محمد أبو جعفر سفير جمهورية بنغلاديش لدى الدولة، حيث تمت مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون في مجال الأغذية، وبحث سبل تنمية الواردات من المواد الغذائية من جمهورية بنغلادش الشقيقة.

حضر اللقاء موزة سهيل المهيري المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والأداء، وناصر محمد الجنيبي المدير التنفيذي لقطاع التجارة والاستثمار، ومن سفارة جمهورية بنغلاديش محمد ميزان الرحمن نائب رئيس البعثة الدبلوماسية، وقمر الإحسان المستشار التجاري في سفارة بنغلاديش.

وأشاد العامري بعمق العلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات بجمهورية بنغلاديش الشقيقة، موضحاً أن الاجتماع يهدف إلى بحث إمكانات تطوير التعاون في مجالات الزراعة والغذاء، وبناء شراكة حقيقية تدعم تطلعات القيادة الرشيدة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

ومن جانبه، أكد سفير جمهورية بنغلاديش لدى الدولة حرص بلاده على تعميق علاقات الأخوة مع دولة الإمارات وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، وأثنى السفير على الدور الذي تلعبه هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لتحقيق الاستدامة الزراعية وتطوير منظومة الأمن الغذائي والحيوي، وقال: إن بلاده تأمل في تنمية صادرات المواد الغذائية إلى الإمارات، استفادةً من العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، لاسيما وأن بنغلاديش تشهد طفرة كبيرة في مشاريع صناعة الغذاء والمنتجات الزراعية، ضمن المناطق الاقتصادية المتخصصة التي تم إطلاقها مؤخراً مع خريطة الاستثمار الجديدة للبلاد.