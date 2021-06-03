200 ألف درهم تعويضاً لفقدان البصر

ابوظبي - سيف اليزيد - جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي، بإلزام مؤسسة بتعويض متضرر 200 ألف درهم فقد بصره أثناء العمل، جراء سقوط حجارة عليه من أعلى البناية التي يعمل فيها، الأضرار التي لحقت بالمتضرر بمبلغ 200 ألف درهم. وتدور حيثيات القضية في إقامة متضرر عامل فني دعوى قضائية ضد مؤسسة ما، بإلزامها بدفع تعويض عن الأضرار المعنوية التي لحقت به مما أفقدته القدرة على الرؤيا والإبصار من عينه اليمنى، فضلاً عما أصابه من كسور في عظم الوجه والجمجمة جراء الحادث ومعه كانت الدعوى القضائية.

وأوضحت المحكمة أنه إذا كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد ألزم المؤسسة الوزان للمشاريع بتعويض الأضرار التي لحقت بالمتضرر بمبلغ 200 ألف درهم، وبيَّن الأضرار التي لحقت بالأخير، والتي لا تفي بها الدية الكاملة المقضي بها جزائياً، والتي تمثلت في فقده لبصره تماماً بإزالة العين اليسرى وفقد البصر تماماً بالعين اليمنى مما يمثل عجزاً دائماً بنسبة 100%، فضلاً عما أصابه من كسور في عظم الوجه والجمجمة جراء الحادث الذي تعرض له لدى عمله بالمؤسسة المذكورة.

وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه أن مبلغ التعويض المقضي به يمثل ما أصاب المتضرر سالف الذكر من أضرار مادية تمثلت في أصابات الجسد سالفة البيان، والتي جعلته غير قادر على ممارسة أي عمل، كما يمثل تعويضاً عما أصابه من حسرة وآسى على ما آل إليه حاله من جراء تلك الإصابات مستبعداً مساهمته في حدوث الضرر، وإذ كان تقديره لمبلغ التعويض سالف البيان جملة بعد أن بين سائغاً عناصر الضرر هو مما يدخل في حدود سلطته التقديرية وبما رآه مناسباً وكافياً لجبر تلك الأضرار، وكان لا يحول بين القضاء به سبق القضاء بالدية على نحو ما سلف بيانه، ونظراً لما تقدم ذكره قررت المحكمة رفض الطعن، موضحة أن ما تثيره المؤسسة بأسباب طعنها جميعها لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره، ومن ثم يكون على غير أساس، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن عملاً بقانون الإجراءات المدنية.