ندوة عن «الأمن المائي في السنة النبوية» بدبي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

انطلقت أمس فعاليات الندوة الدولية العاشرة للحديث الشريف عن بُعد، والتي تنظمها جامعة الوصل بدبي، بعنوان: «الأمن المائي في السنة النبوية الاستراتيجيات والمقاصد»، برعاية معالي جمعة الماجد رئيس مجلس أمناء الجامعة، وبحضور معالي سعيد محمد الطاير - العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وبحضور عددٍ من الباحثين والمهتمين والمختصين وأساتذة الجامعة وطلبتها. وفي كلمته، ثمن معالي الماجد جهود الأمانة العامة لندوة الحديث الشريف التي اختارت الأبحاث، حسب المعايير العلمية خدمة لدور السنة النبوية في حياتنا المعاصرة، وتفعيلاً لرسالة جامعة الوصل في خدمة المجتمع والوطن. ومن جانبه، تحدث معالي سعيد محمد الطاير عن أهمية المياه، وأن الماء أساس الحياة، وأشار إلى تقارير منظمة الصحة العالمية بانخفاض نصيب الفرد من المياه العذبة الصالحة للشرب، وأن موضوع الأمن المائي يُعد من أحد أبرز التحديات العالمية، وأشار إلى استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات للمياه 2036، التي تهدف إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه.