إنجاز طريق رابط في منطقة الرحبة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية أعمال مشروع إنشاء طريق رابط في (منطقة الرحبة F)، وذلك ضمن جهود البلدية لتعزيز مكونات البنية التحتية وتوفير الطرق التي تحقق مصالح ومتطلبات السكان، كما يندرج هذا المشروع ضمن إطار أولوية دائرة البلديات والنقل المتمثلة في إمارة تتميز بمظهرها العام ومرافق وبنى تحتية رائدة تعزز نمط الحياة. وتعمل بلدية مدينة أبوظبي ضمن منهجيتها لتطوير منظومة الطرق على استحداث طرق رابطة وإضافية، بما يتناسب مع المستجدات وبالشكل الذي يواكب التوسع العمراني للمناطق، وإيجاد المرافق الخدمية التي تعزز التنمية وجودة الحياة، وترفع مستوى السلامة لجميع مستخدمي الطرق. وقد اشتملت أعمال المشروع على تنقيذ أعمال طريق أسفلتي بطول 137 متراً طولياً، بالإضافة إلى أعمال تركيب إنارة الطريق بعدد 5 أعمدة، وأعمال تخطيط الطريق بمساحة 85 متراً مربعاً، وتركيب لوحات مرورية بعدد 5 لوحات.