الامارات | نقل مصاب بـ «كورونا» جواً إلى مستشفى الرحبة

شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مصاب بـ «كورونا» جواً إلى مستشفى الرحبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نقلت طائرة الإسعاف الجوي في إدارة طيران شرطة أبوظبي، بقطاع العمليات المركزية، مريضاً خمسينياً (آسيوياً) يعاني الكورونا إلى مستشفى الرحبة.

وكانت غرفة عمليات طيران شرطة أبوظبي تلقت بلاغاً من مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات، يفيد بإصابة شخص بفيروس كورونا المستجد (كوفيدـ19) في جزيرة دلما، ويحتاج إلى رعاية صحية.

وأقلعت طائرة الإسعاف الجوي على الفور ووفرت له الرعاية الطبية اللازمة أثناء نقله بالطائرة المروحية من جزيرة دلما إلى مستشفى الرحبة لتلقي العلاج اللازم. وتنفذ إدارة طيران شرطة أبوظبي العديد من المهام الإنسانية والمجتمعية المتخصصة، المتمثلة في تقديم خدمات الإسعاف، والبحث والإنقاذ والتصوير الجوي ومراقبة الطرق وغيرها، بالاستعانة بأحدث المعدات والأجهزة والآليات المستخدمة في إنقاذ وإسعاف المرضى والمصابين.

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