الامارات | الإمارات تتجاوز حاجز 13 مليون جرعة من لقاح «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتجاوز حاجز 13 مليون جرعة من لقاح «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 98 ألفاً و545 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الماضية، وبذلك يبلغ مجموع عدد الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 13 مليوناً و66 ألفاً و261 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 132.11 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

كما أعلنت الوزارة أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم، كشفت عن 2154 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 574 ألفاً و958 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين مصابتين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1686 حالة.وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

وكانت الوزارة أجرت 218 ألفاً و977 فحصاً جديداً خلال الساعات الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بالفيروس.

‌‌كما أعلنت الوزارة عن شفاء 2110 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 554 ألفاً و589 حالة.

• 218 ألفاً و977 فحصاً جديداً خلال الساعات الماضية.

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