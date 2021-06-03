الامارات | حملة توعية برأس الخيمة للحد من حوادث الغرق

شكرا لقرائتكم خبر عن حملة توعية برأس الخيمة للحد من حوادث الغرق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت إدارة المنافذ والمطارات في شرطة رأس الخيمة، حملة توعية لمرتادي شواطئ الإمارة لحثهم على اتباع الإرشادات التي تحول دون تعريض سلامتهم وأفراد أسرهم للغرق.

وأفاد مدير فرع الرقابة والمتابعة في إدارة شرطة المنافذ والمطارات، الرائد عارف الهرنكي، بأن الحملة تأتي في ضوء حرص القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على رفع مستوى الوعي بين أفراد المجتمع ومرتادي الشواطئ في ظل الإقبال المتزايد على الشواطئ مع بدء موسم الصيف، وما يشهده من ارتفاع مطرد في درجات الحرارة والرطوبة في مثل هذا الوقت من العام.

وأضاف أن الحملة تضمنت الالتقاء بشريحة من مرتادي الشواطئ وتوجيه حزمة منوعة من الإرشادات والنصائح الشفوية لهم، وحثهم على ضرورة مراقبة أبنائهم أثناء تواجدهم على الشواطئ أو خلال ممارسة السباحة والحرص على ارتداء سترات النجاة مع التقيد بممارسة السباحة في الأماكن الآمنة، بالإضافة إلى تقديم فكرة لهم عن حالة الأمواج والتيارات التي تشكل خطراً على السباحين، لافتاً إلى أن الحملة لاقت تفاعلاً وتجاوباً من قبل مرتادي البحر والشواطئ الذين عبروا عن شكرهم وامتنانهم لتنظيم حملات التثقيف والتوعية الهادفة.

وذكر الهرنكي أن الحملة ستتواصل طوال أشهر الصيف، وتشمل جميع شواطئ الإمارة بهدف الوصول لأكبر عدد ممكن من مرتادي الشواطئ ونشر المعرفة بينهم، مؤكداً على أهمية تعاون الأهالي في إنجاح الحملة والحرص على رقابة أبنائهم باعتبار أن مسؤولية سلامتهم تقع في المقام الأول على عاتقهم.

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