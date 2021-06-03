الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 03 يونيو 2021

باعة

لاحظ مرتادو مقاهٍ في عجمان تردد الباعة الجائلين، خصوصاً بائعي العطور، على الزبائن في المقاهي، وإلحاحهم عليهم لتجربة العطور، إضافة إلى مستلزمات أخرى، مثل الخواتم الفضية، وحافظات الأموال، ما يمثل مصدراً محتملاً للعدوى بفيروس «كورونا».

إخلاء

قال سكان برج «ياسمين» بشارع الوحدة في الشارقة، إنهم اضطروا إلى إخلاء شققهم والإقامة لدى الأقارب أو التكدس في غرف فندقية، بعد تعرض بنايتهم لانفجار في وحدات التكييف والغاز، موضحين أن الجهات المشرفة على إصلاح الأضرار في البناية تأخرت في إجراءاتها، ما يضطرهم إلى البقاء في الفنادق، وكثير منهم مسؤول عن مسنين ومرضى وأطفال في الدراسة.

مخالفة

طالب أصحاب مركبات توضيح مخالفة «عدم الالتزام بخط السير الأمامي للمركبة»، في قائمة المخالفات المرورية، مشيرين إلى أن سائق السيارة قد يضطر إلى الانتقال لخط سير آخر (مسار)، حتى يتمكن من دخول شارع جانبي أو الخروج إلى الطريق العام، لكنه يفاجأ بمخالفته لأنه لم يلتزم بخط السير الأمامي.

الحصن

أفاد متلقون للقاح «كوفيد-19» بأنهم رصدوا تسجيل جرعة واحدة فقط على تطبيق الحصن، رغم حصولهم على الجرعتين منذ فترة، مطالبين الجهة المعنية بعلاج المشكلة التي تكررت مع عدد من متلقي اللقاح.

حمامات

اقترح مقيمون في الشارقة إنشاء حمامات عمومية مدفوعة، على امتداد كورنيش الشارقة، الذي يعد متنزهاً رئيساً للعائلات في الإمارة، إضافة إلى ممارسي رياضة المشي.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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