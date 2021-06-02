الطقس المتوقع في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، وحاراً نهاراً ورطبا ليلاً وصباح الجمعة، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية/ 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س. الخليج العربي خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند 21:22 والمد الثاني عند 06:23..والجزر الأول عند الساعة 13:37 والجزر الثاني عند الساعة 03:09. وبحر عمان خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند 16:57 والمد الثاني عند الساعة 05:49..والجزر الأول عند الساعة 09:52 والجزر الثاني عند الساعة 23:53.