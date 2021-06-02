الامارات | مقترح برلماني لإلزام شركات التأمين بتحمل فحوصات وعلاج «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح برلماني لإلزام شركات التأمين بتحمل فحوصات وعلاج «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعقد المجلس الوطني الاتحادي، الثلاثاء المقبل، جلسته الثالثة عشر من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة النفسية، كما يوجه أعضاء بالمجلس خمسة أسئلة لوزير الصحة ووقاية المجتمع . وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبد الرحمن العويس، تتعلق بقطاع الصحة.

وحسب ترتيب الأسئلة بجدول أعمال الجلسة، توجه النائب الثاني لرئيس المجلس ناعمة عبدالله الشرهان، سؤالا حول " تقديم خدمات طبية في المراكز التجارية "، ويوجه العضو يوسف عبدالله الشحي سؤالا حول " مراكز متخصصة للعلاج والتوعية والوقاية من مرض السكري "، فيما يوجه العضو أحمد عبدالله الشحي سؤالا حول " خطة الوزارة التطويرية لمستشفى شعم برأس الخيمة ".

كما يوجه العضو عبيد خلفان الغول السلامي سؤالا حول " التخصصات الطبية النادرة "، فيما يُختتم بند الأسئلة بسؤال من النائب الأول لرئيس المجلس، حمد أحمد الرحومي، حول "تغطية التأمين الصحي لفحوصات وعلاج (كورونا) كوفيد 19 "،

وأبلغ الرحومي «الإمارات اليوم» أنه يسعى من خلال سؤاله إلى تقديم مقترحاً برلمانيا بإلزام شركات التأمين الصحي بتحمل نفقات فحوصات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، والمعروفة باسم «بي سي آر»، لاسيما وأنها تكبد الأفراد والمؤسسات مبالغ طائلة، بينما شركات التأمين لم تحرك ساكناً تجاه أزمة كورونا، في الوقت الذي يلتزم فيه الجميع مؤسسات وأفراد بسداد كافة الاشتراكات المطلوبة لدى هذه الشركات.

وقال الرحومي: «فحوصات الكشف عن كورونا باتت مطلباً أساسياً لتحرّك أي شخص ودخول أي مكان، وهذا يحمل الأسر مبالغاً طائلة شهرياً، كما تتكبد الشركات مبالغاً كبيرة لإجراء هذه الفحوصات للعمالة، بالرغم من أن شركات التأمين الصحي ملزمة بتغطية المشتركين في أوقات الطوارئ والكوارث، وهو ما انتهينا إليه خلال نقاش سابق مع هيئة التأمين».

وأضاف:«حينما تضرر الآلاف من جراء السيول التي شهدتها الإمارات الشمالية في السابق، أعلنت هيئة التأمين بعد نقاش تحت قبة المجلس الوطني، أن شركات التأمين ملزمة بتغطية الحوادث والكوارث والطوارئ، ومن ثم أرى أن ينطبق هذا الأمر على علاج وفحوصات كورونا».

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