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الامارات | محمد بن زايد يصدر قراراً بتعيين مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي

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أبوظبي- وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يصدر قراراً بتعيين مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتعيين سعادة عبدالله حميد العامري مديراً عاماً لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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