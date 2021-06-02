الامارات | محمد بن زايد يصدر قراراً بتعيين مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يصدر قراراً بتعيين مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتعيين سعادة عبدالله حميد العامري مديراً عاماً لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App