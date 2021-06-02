الامارات | "التربية": "PCR" سلبية شرط دخول المعلمين والقيادات المدرسية لاختبار الرخصة المهنية

شكرا لقرائتكم خبر عن "التربية": "PCR" سلبية شرط دخول المعلمين والقيادات المدرسية لاختبار الرخصة المهنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شددت وزارة التربية و التعليم، على ضرورة إبراز المعلمين والقيادات المدرسية الراغبين في التقدم لاختبار الرخصة المهنية، لنتيجة سلبية لفحص "PCR" ، لا تتجاوز 48 ساعة من موعد دخول الاختبار.



وأكدت الوزارة أن إبراز المعلمين والقيادات المدرسية لفحص "PCR" شرط لدخول الاختبار، وفق البروتوكول الصحي وتعليمات الجهات الصحية بالدولة.



وأوضحت الوزارة أن نظام الترخيص المهني للعاملين في القطاع التربوي، يعد متطلباً لمزاولة مهنة المعلم لمعلمي المواد الدراسية، ومعلمي المواد الصفية، ومعلمي اللغات، وللعاملين في القطاع التعليمي، مشيرة إلى أنه سيسهم في تطوير المهن في الميدان التربوي والمتعلقة بالعملية التعليمية، ويضمن أداء تعليمياً عالي الجودة، كما سيزود العاملين في القطاع التعليمي بمستوى عال من المعرفة والكفاءة من أجل التنافس على مستوى العالم.



ومن المهن المدرسية التي تتطلب أن يحصل شاغلوها متطلب للعاملين بالمهن التعليمية، أمين المكتبة، أمين المختبر، اختصاصي الاحتياجات الخاصة، المرشد الأكاديمي المهني، اختصاصي التوجيه والإرشاد بالإضافة لمساعد المعلم، ورخصة القيادات المدرسية وهي متطلب مزاولة أية مهنة متعلقة بالقيادات المدرسية كمدير مدرسة أو نائب مدير المدرسة.

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