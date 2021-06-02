«تدوير»: فتح الترخيص لإعادة تدوير الأخشاب

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) أعلن مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، عن فتح باب الترخيص لنشاط إعادة تدوير الأخشاب أمام الشركات المتخصصة في معالجة نفايات الأخشاب وإعادة تدويرها، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لتقليص النفايات المرسلة إلى المطامر بنسبة 75%. وسيسمح الترخيص للشركات المؤهلة بتطوير وإنشاء محطات معالجة وإعادة تدوير نفايات الأخشاب القابلة لإعادة الاستخدام، كنفايات البناء وبقايا أشجار النخيل وسواها، حيث سيتم إرسال نفايات الأخشاب بعد فرزها إلى محطات المعالجة لتحويلها إلى مواد قابلة للاستخدام أو يمكن معالجتها داخلياً بوساطة شركات مؤهلة.

وقال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»: «يأتي ترخيص محطات إعادة تدوير الأخشاب في إمارة أبوظبي من منطلق الجهود المتميزة التي يبذلها مركز أبوظبي لإدارة النفايات لتكريس ثقافة إدارة النفايات بأسلوب مستدام، والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الدائري في إمارة أبوظبي، حيث يعمل المركز بالتعاون مع شركائه في القطاع الخاص على تنفيذ مشاريع رائدة تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لإمارة أبوظبي وحماية بيئتها من الآثار السلبية للنفايات».