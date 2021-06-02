صور للإمارات من محطة الفضاء الدولية

ابوظبي - سيف اليزيد - آمنة الكتبي(دبي)

التقط رواد الفضاء ما يقارب 30 صورة لدولة الإمارات على متن محطة الفضاء الدولية، بالإضافة إلى صور الأقمار الصناعية لسنوات عديدة ومنها معالم الطبيعة والجبال والبحيرات الصناعية، بالإضافة إلى المساجد، كما تم التقاط صور لمختلف إمارات الدولة في صور مذهلة.

واستطاع خليفة سات، أول قمر صناعي إماراتي الصنع، التقاط بعض أشهر المعالم في الإمارات منذ انطلاقه، بما في ذلك أكبر مسجد في الشارقة وجبل جيس في رأس الخيمة، كما يحتوي مرصد الأرض التابع لناسا على صور فضائية لأحداث الطقس الشائعة في منطقة الشرق الأوسط، مثل العواصف الترابية.

وتعد محطة الفضاء الدولية من أهم المشاريع الدولية في مجال الفضاء، وأكبر قمر صناعي مأهول في مدار الأرض المنخفض، وهي نتاج مشروع دولي تشرف عليه 5 وكالات فضاء عالمية، هي الأميركية «ناسا»، والروسية «روسكوزموس»، واليابانية «جاكسا»، والأوروبية «إيسا»، والكندية «سيسا».

ومنذ إطلاقها، تعمل المحطة كمختبر علمي لبحوث الجاذبية وبيئة الفضاء، ويجري أفراد طاقمها المتغيرون تجارب تشمل ميادين مختلفة تهم البشر، منها علم الأحياء البشرية، والفيزياء، والفلك، والأرصاد الجوية، وطب الفضاء، وتشكل المحطة أفضل مكان لاختبار أنظمة المركبات الفضائية والمعدات اللازمة للبعثات المستقبلية إلى القمر والكواكب الأخرى مثل المريخ.