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شرطة أبوظبي تنقل مصاباً بكورونا جواً من دلما إلى مستشفى الرحبة

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ابوظبي - سيف اليزيد - نقلت طائرة الإسعاف الجوي في إدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية مقيم آسيوي الجنسية خمسيني إلى مستشفى الرحبة.

وكانت غرفة عمليات طيران شرطة أبوظبي قد تلقت بلاغًا من مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات، يفيد بإصابة شخص بفيروس بجزيرة دلما، وبحاجة إلى رعاية.

وأقلعت طائرة الإسعاف الجوي على الفور ووفرت له الرعاية الطبية اللازمة أثناء نقله بالطائرة المروحية من جزيرة دلما إلى مستشفى الرحبة لتلقي العلاج اللازم.

وتنفذ إدارة طيران شرطة أبوظبي العديد من المهام الانسانية والمجتمعية المتخصصة، المتمثلة في تقديم خدمات الإسعاف، والبحث والإنقاذ والتصوير الجوي ومراقبة الطرق وغيرها، بالاستعانة بأحدث المعدات والأجهزة والآليات المستخدمة في إنقاذ وإسعاف المرضى والمصابين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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