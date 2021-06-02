تعاون بين «الأعمال الخيرية العالمية» و«مركز محمد بن راشد لطباعة المصحف»

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

وقعت هيئة الأعمال الخيرية العالمية ومركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف، بمقر المركز بمدينة دبي للإنتاج، اتفاقية تعاون لطباعة مليون نسخة من القرآن الكريم وتفاسيره وترجمة معانيه بلغات مختلفة في ضوء الشروط والمواصفات الفنية التي تحددها «الهيئة»، ليقدم هدية من أهل الإمارات إلى مسلمي العالم.

مثّل «هيئة الأعمال الخيرية العالمية»، خلال توقيع الاتفاقية، الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة الأمين العام لـ«الهيئة»، فيما مثل مركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف، فيصل سالم بن حيدر مدير عام المركز، وذلك بحضور عددٍ من المسؤولين لكلا الجانبين.

وأكد د. خالد الخاجة أن هذه الاتفاقية جاءت لإرساء وتعزيز أوجه التعاون المشترك مع المركز بهدف طباعة المصحف الشريف وتفاسيره وترجمة معانيه إلى مختلف اللغات. وتوجه الأمين العام للهيئة بالشكر للمحسنين ورعاة حملة «مليون مصحف» على دعمهم المستمر لـ«الهيئة» ومشاريعها الخيرية التي تنفذها داخل الدولة وخارجها، داعيا أهل الخير إلى تقديم المزيد من الدعم لهذه المشاريع المباركة. ومن جانبه، رحب فيصل سالم بن حيدر مدير المركز، بتوقيع هذه الاتفاقية مع هيئة الأعمال الخيرية العالمية راجيا أن يسهم هذا التعاون في دعم تحقيق الأهداف المشتركة في خدمة العمل الخيري والإنساني.