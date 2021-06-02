«أقدر» يطلق النسخة الثانية من الدبلوم المهني في القيادة المجتمعية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلن برنامج خليفة للتمكين «أقدر» بدء فعاليات برنامج الدبلوم المهني في القيادة المجتمعية في نسخته الثانية، بالتعاون مع مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة.

وقال المستشار الدكتور إبراهيم الدبل الرئيس التنفيذي لبرنامج خليفة للتمكين «أقدر»: «نعمل على تهيئة الشباب وأبناء المجتمع المحلي على أن يكونوا قادة مجتمعيين في دولة الإمارات، ودعم العمل المجتمعي والشبابي وتفعيل دور الشباب في الحياة المجتمعية العامة، وإظهار أدوار الشباب الحقيقة في التنمية والتقدم والبناء، كما أرادتهم الدولة أن يكونوا على وعي وعلم واطلاع، وأن يكونوا على قدر عالٍ من تحمل المسؤولية والمساهمة في صنع القرار الذي يمس حاضرهم ومستقبلهم، ونحن نعمل على هذه التوجيهات في دعم ورعاية الشباب في وطننا الغالي في إمارات الدولة كافة ولكافة الفئات العمرية».

وخلال الجلسة الافتتاحية لبرنامج الدبلوم المهني في القيادة المجتمعية، أكد الدكتور راضي الزبيدي مدير معهد التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة الدور المهم الذي يقوم به مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بالجامعة في خدمة المجتمع المحلي، من خلال تقديم مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية المعتمدة في مختلف المجالات والموضوعات التي تساهم في تنمية المجتمع وبالتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وأشاد بالنجاح الذي حققه هذا البرنامج في دفعته الأولى، حيث يتم اختيار الملتحقين بعناية فائقة من مختلف التخصصات والدرجات الوظيفية، بما يؤهلهم لأداء مهامهم التطويرية والتوعوية بعد تخرجهم من هذا البرنامج.

من جانبه، أضاف المقدم محمد الهرمودي المنسق العام لبرنامج خليفة للتمكين أن «هذا الدبلوم يأتي تنفيذاً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع جامعة الشارقة، ويعبر عن دور ومسؤولية برنامج خليفة للتمكين تجاه خدمة قضايا المجتمع، وأوضح أن أهداف وغايات وتطلعات الدبلوم المهني في القيادة المجتمعية تم إعدادها على أسس وحاجات تمس المجتمع وأبنائه من خلال التمكين المجتمعي وبناء القدرات للشباب وصقل مهارتهم القيادية واستثمار طاقاتهم واستغلال إمكاناتهم وتوجيهها بما ينفع ويخدم مجتمعهم».

وتابع الهرمودي أن «البرنامج يهدف إلى تقديم الخدمات المجتمعية التنموية للوصول إلى التمكين وتطور عمل وأداء الأفراد، بما يتوافق مع معايير المواطنة الإيجابية، بما يتوافق مع المعايير المجتمعية المتقدمة وتسهيل ودمج أفراد المجتمع بكافة فئاته للاندماج بالمجتمع والتفاعل معه».

وبلغ عدد الملتحقين بهذه الدورة من البرنامج 50 متدرباً، ويستمر البرنامج لمدة شهرين بواقع 110 ساعات تدريبية، باستخدام التطبيقات الافتراضية التعليمية، ويضم مجموعة متنوعة من المحاور والموضوعات العلمية، ومنها «التكوين السكاني لمجتمع الإمارات، ونماذج من التشريعات القانونية في دولة الإمارات، والمهارات القيادية في مجال الأزمات والكوارث «كوفيد - 19» نموذجاً، والظواهر الاجتماعية في مجتمعات متغيرة، ومناهج دراسة الظواهر الاجتماعية «الكمية والكيفية»، بالإضافة لخصائص وسمات البرنامج كمشروع الوقائي الاجتماعي، مهارات العرض والتقديم. يذكر أن برنامج الدبلوم المهني في القيادة المجتمعية في نسخته الثانية، يعمل على توفير مساحة آمنة للشباب وتمكينهم ورفع قدراتهم وإحداث تغيير إيجابي وتوفير تجارب نوعية للشباب وخلق مجتمع ريادي شبابي، وضمان مشاركة الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.