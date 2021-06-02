معرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات يكشف عن برنامج فعالياته ومواضيعه الرئيسية لهذا العام

كشفت شبكة أفييشن ويك بالتعاون مع مجموعة تارسوس، الجهات المسؤولة عن تنظيم معرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، اليوم عن قائمة المواضيع الرئيسية وبرنامج الفعاليات المجانية التي ستتضمنها نسخة المعرض لعام 2021.

وينطلق المعرض الإقليمي الرائد هذا العام بين 15 و16 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي، حيث سيضم منصة جو لايف ثياتر، التي تقدم سلسلة فعاليات يُشارك فيها أكثر من 25 متحدثاً خبيراً في القطاع على مستوى المنطقة. وستركز العروض التوضيحية والجلسات الحوارية ودراسات الحالة خلال المعرض على مواضيع هامة عديدة، منها الاستدامة وجهود التعاون والتحول الرقمي والتحديات على صعيد القوى العاملة. وسيحظى جميع الزوار بفرصة مُتابعة المحتوى المجاني في قاعة المعرض، ما يتيح لهم اختبار تجربة تمزج بين التواصل البنّاء والتعلم تحت سقفٍ واحد.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال تيم هاوز، المدير الإداري لشركة تارسوس إيروسبيس: "يسعدنا أن نشهد مشاركة عدّة شركات طيران محلية وإقليمية في معرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات؛ في دورته التي تأتي بعد تعرّض الفترة العصيبة غير المسبوقة التي مر بها القطاع والتي ترافقت بتغيّرات وتحديات صعبة بكل المقاييس. ويُعد المعرض واحداً من أوائل الفعاليات المباشرة لقطاع الطيران الإقليمي منذ أزمة كوفيد-19؛ ونتطلع لاستقبال قادة وخبراء صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات لمُناقشة المشاريع الحالية والفرص المستقبلية".

وبدورها قالت ليديا جانو، المديرة الإدارية لشؤون الفعاليات في شبكة أفييشن ويك: "يستضيف المعرض مجموعةً من المتحدثين المرموقين ممن يمثلون شركات الطيران والتصنيع، لمُناقشة التوقعات والاستراتيجيات المُرتبطة بعمليات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات ودور التحول الرقمي في هذا المجال. وتحمل هذه المواضيع أهمية كبيرة خاصة مع إعداد القطاع لخطط مرحلة ما بعد أزمة كوفيد-19؛ ويسعدنا المشاركة في تنظيم هذا المعرض الذي يوفر لجهات القطاع منصة تسمح لهم بالتعمق في تلك المواضيع والاستفادة من تجربة تعلم فريدة تسهم في توسيع خبراتهم".

وسيُتاح لزوار المعرض الاطلاع على مجموعة من المواضيع الهامة واستقاء الآراء المعمقة خلال دراسات الحالة وجلسات الحوار الرئيسية التي يُديرها نخبة من خبراء ومختصي القطاع. ويشمل ذلك: استكشاف دور الجهات المستقلة في القطاع والمشهد المستقبلي العام؛ وأهمية جهود التعاون، ومعلومات وتحليلات شركات الطيران حول استراتيجياتها وأولوياتها.

كما سيتسنّى للزوار اكتساب خبرات ومعلومات قيّمة من المتحدثين، وإعادة التواصل مع نظرائهم بشكلٍ مباشر.

وتضم قائمة المتحدثين الرئيسيين الذين سيستعرضون أهم الآراء والتحليلات حول القطاع كلاً من: منصور بنبهان، مدير أنظمة الترفيه الجوي والتقنيات الجديدة في قسم المشاريع الهندسية لدى شركة طيران الإمارات؛ وفريزر كوري، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة (جورامكو)؛ وفريدريك دوبون، نائب الرئيس لشؤون المبيعات الفنية وخدمة العملاء في الاتحاد للطيران للهندسة؛ وكاشف خالد، المدير الإقليمي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط لدى الاتحاد الدولي للنقل الجوي؛ وشيفانثا ويراسيكيرا، رئيس قسم العمليات الهندسة والصيانة في الخطوط الجوية السريلانكية.

من جانبه، قال فريزر كوري: "يسعدني تمثيل الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة خلال فعاليات معرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات؛ وستتيح لي هذه الفرصة التواصل بشكلٍ مباشر مع زملائي في القطاع، لمناقشة نجاحاتنا في التغلب على تداعيات أزمة كوفيد-19، واستعراض الخطوات والأساليب الفريدة التي قمنا بتطبيقها لضمان استمرارية أعمالنا خلال الأزمة".

كما سيسلط المعرض الضوء على أحدث التقنيات في القطاع، بالإضافة إلى توفير مساحات مخصصة للتواصل وعقد الاجتماعات.

ويتم تنظيم معرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات مع التقيّد بأعلى معايير وإجراءات الصحة والسلامة والبيئة. وتجدر الإشارة إلى أنه بالإمكان حضور المعارض التجارية في دبي دون تقديم دليل التطعيم بلقاح كوفيد-19 أو نتائج فحص PCR.