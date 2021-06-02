"الحماية الإلكترونية من Acronis تضمن أمن بيانات أبطال أوروبا الحاليين لكرة القدم"

"): ستقوم Acronis، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الحماية الإلكترونية والشريكة التقنية للعديد من الفرق الرياضية الرائدة في العالم، بعرض أحدث حلولها في معرضGISEC في دبي في المركز التجاري العالمي، جناحSS3-1 من 31 مايو إلى 2 يونيو. ستتحدث Acronis خلال هذا الحدث عن ملفها التعريفي الذي يتضمن قائمة الحلول السيبرانية على السحابة كما ستحتفل أيضاً ببطولات أبطال كرة القدم للعديد من شركائها الرياضيين الأوروبيين.

في الرياضات ذات المستوى العالمي، تعتمد الفرق على البيانات للحصول على ميزة تنافسية، سواء على أرضية الملعب أو في مكاتب العمل. لذا يجب حماية تلك البيانات القيّمة. يعتمد الأبطال الحاليون نادي مانشستر سيتي ونادي إنتر ميلان ونادي أياكس أمستردام وغيرهم الكثير على حلول Acronis المبتكرة للحماية السيبرانية للحفاظ على بياناتهم وتطبيقاتهم وأنظمتهم آمنة.

حقيقة أن أنظمة Acronis تضمن بنجاح حماية وأمن الأبطال المتنافسين في مثل هذه الحالات ذات الحساسية العالية يظهر لماذا تضع الشركات في الصناعات الأخرى الحماية السيبرانية في أولويات استراتيجيتها في مجال تكنولوجيا المعلومات.

عالم ما بعد الوباء يتطلب الحماية الإلكترونية

في العام الماضي، وفي بداية الوباء، اضطر أصحاب الأعمال إلى تحويل العملاء بسرعة للعمل عن بعد. وقال 36% من المشاركين في دولة الإمارات إن التحدي الأكبر الذي واجهته مؤسساتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات نتيجة التحول إلى العمل عن بعد هو تأمين بيانات موظفيها عن بعد. بينما قال 45% آخرين أن مؤسساتهم شهدت فقدان للبيانات مما أدى إلى توقف العمل.

ونظراً للتطور الكبير للتهديدات الإلكترونية الجديدة التي تستهدف ملفات وبرامج النسخ الاحتياطية لمنع الاسترداد حيث أن الحلول العادية لم تعد كافية للحفاظ على حماية المؤسسات وأصبح هناك حاجة إلى نهج جديد وحلول جديدة تقوم على الحماية المتكاملة للأمن السيبراني.

تتبع Acronis نهجاً شاملاً للحماية السيبرانية التي تعالج تحديات السلامة وإمكانية الوصول والخصوصية والأمن التي تواجه المؤسسات اليوم. يسمح هذا النهج بتجربة حماية شاملة تتجاوز النسخ الاحتياطية المعروفة أو حلول مكافحة الفيروسات الكلاسيكية التي تركز فقط على جزء واحد من المشكلة.

تتميز سحابة الحماية الإلكترونية من Acronis التي توحد الأمن السيبراني وحماية البيانات وإدارة حماية مزود الخدمة من جهة واحدة وهي نفس التكنولوجيا التي يعتمد عليها شركاؤها الرياضيون والعملاء التجاريون. كما أنها تمكن مقدمي الخدمات من تقديم خدمات حماية إلكترونية شاملة لحماية المؤسسات وموظفيها بغض النظر عن مكان وجودهم.

نظراً لأن سحابة الحماية الإلكترونية من Acronis تأتي مع مجموعة أساسية من قدرات الحماية السيبرانية دون أي رسوم للدفع أو كنموذج Pay-as-you-go، فإن الشركة تمكّن مقدمي الخدمات من بناء خدمات حماية إلكترونية شاملة مقابل تكاليف قليلة أو حتى بدونها.

في معرضGISEC 2021 سوف تعرض Acronis لمزودي الخدمات في الشرق الأوسط كيف يمكنهم بناء خدمات حماية إلكترونية فعالة ومريحة باستخدام سحابة الحماية الإلكترونية من Acronis.

الالتزام تجاه منطقة الشرق الأوسط

استثمرت Acronis بقوة في منطقة الشرق الأوسط ووظفت العديد من العمال المحليين والذين يعملون عن بعد لتكريس نفسهم للمنطقة ونقلت مقر رئيسها الإقليمي للتسويق والاتصالات من لندن إلى دبي، كما عينت مؤخراً مديراً عاماً جديداً للشرق الأوسط وأفريقيا.

وقد عززت ِAcronis من حضورها المحلي حيث شاركت في معرض جيتكس في دبي في ديسمبر 2020 وانضمت إلى شركائها الرياضيين في الفورمولا E في المملكة العربية السعودية في فبراير. كما ستعلن الشركة قريباً عن خطط لاستضافة حدث كبير في دبي في وقت لاحق من عام 2021.

بالإضافة إلى ذلك، تلتزم الشركة بتمويل إضافي للمنطقة بعد إعلانها عن جولة استثمارية مؤخراً بقيمة 250 مليون دولار أمريكي والتي جعلت تقييم Acronis 2.5 مليار دولار أمريكي. ويشمل هذا التمويل زيادة الاستثمار في الشرق الأوسط الذي يركز على البحث والتطوير والاستحواذ الاستراتيجي وتوسيع شبكة مزودي الخدمات.

نشجع الزائرين لمعرضGISEC على زيارة Acronis في الجناح SS3-1 لمعرفة المزيد عن سبب ثقة الأبطال والشركات والشركاء القنوات في جميع أنحاء العالم بالحماية السيبرانية.